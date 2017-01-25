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Bitlis'te 6 terörist öldürüldü

Bitlis'te 13-25 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, biri 5 odalı olmak üzere 9 sığınak, bir avcı boy çukuru ve bir malzeme deposu imha edildi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 8. Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca düzenlenen operasyon, 13-25 Ocak'ta Bitlis Merkez ilçesi Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar ve Başmaklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

Operasyon süresince 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, biri 5 odalı olmak üzere 9 sığınak, bir avcı boy çukuru ve bir malzeme deposu imha edildi.

Operasyonda 5 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 19 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 238 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 48 adet kanas fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet radyo, 2 adet akü, 144 adet çeşitli ebatlarda pil, 1 adet batarya bloğu, 35 adet tüp ile yaklaşık 500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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