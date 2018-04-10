Bitlis'te ağaç budarken elektrik akımına kapılıp öldü
Bitlis'te budadığı ağacın dallarını yüksek gerilim hattından kurtarmaya çalışan Kerem Sarıçiçek, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
- DHA
Ahlat ilçesine bağlı Uludere köyünde meydana gelen olayda, Kerem Sarıçiçek, evinin önündeki ağacın dallarını budamaya başladı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI
Sarıçiçek, budadığı ağacın dallarını yüksek gerilim hattından kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kerem Sarıçiçek, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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