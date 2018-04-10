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Bitlis'te ağaç budarken elektrik akımına kapılıp öldü

Bitlis'te budadığı ağacın dallarını yüksek gerilim hattından kurtarmaya çalışan Kerem Sarıçiçek, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

  • DHA
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Ahlat ilçesine bağlı Uludere köyünde meydana gelen olayda, Kerem Sarıçiçek, evinin önündeki ağacın dallarını budamaya başladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Sarıçiçek, budadığı ağacın dallarını yüksek gerilim hattından kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kerem Sarıçiçek, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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