Bitlis'te bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahil Mahallesi İşletme Caddesi'nde iki gurup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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