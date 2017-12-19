Bitlis'te bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahil Mahallesi İşletme Caddesi'nde iki gurup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.