Bitlis'te ehliyet sınavına giren 10 'joker' yakalandı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, geçen cumartesi günü 7 ayrı okulda Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyeri Sınavı yapıldı. Ancak sınav yapılan 4 okulda 10 kişinin yerine sahte belgeler düzenleyerek, başkalarının girdiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bitlis merkezde 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 14.00´te Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyeri Sınavı ilimizde toplam 7 okulda yapılmıştır. Sınav yapılan 4 okulda başkasının yerine sınava giren 10 kişi, adına aday belgesi düzenlenmiş sınava girmesi gereken 10 kişi olmak üzere toplamda 20 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır."