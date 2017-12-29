Bitlis'te Hizan ilçesine bağlı 2 köy ve 8 mezrada 11 Ağustos'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının gece yarısından itibaren sona ereceği belirtildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 2 köy ve 8 mezrada 11 Ağustos 2017'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 23.59'dan itibaren kaldırılacağı ifade edildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
Hizan sınırlarındaki Yazıcık köyü Bilgili mezrası, Yaylacık köyü Sarıbal mezrası, Çalışkanlar köyü, Yolbilen köyü ile Yeniçay mezrası, Sarıtaş köyü Gedik mezrası, Akşar köyü Aşağıkılavuz ve Yukarıkılavuz mezraları, Horozdere köyü Balga ve Karaağaç mezralarında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ağustos 2017'de saat 17.00'de ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 29 Aralık günü saat 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır.
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