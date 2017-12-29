Bitlis'te Hizan ilçesine bağlı 2 köy ve 8 mezrada 11 Ağustos'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 2 köy ve 8 mezrada 11 Ağustos 2017'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 23.59'dan itibaren kaldırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: