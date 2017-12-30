Türkiye genelinde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında, Bitlis'te sabit yol denetimi, araç ve şüpheli araması yapıldı. Denetimlerde halka açık yerler kontrol edildi. Jandarma bölgesinde 50 ekip ve 186 personelin katıldığı denetimlerde bin 937 kişinin sorgulaması yapılırken, 262 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalanırken, denetimlerde görevli jandarma trafik timleri tarafından 8 araç sahibine 2 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. İçkili bir iş yerine konsomatris çalıştırmaktan ve sigara içilmez levhası asmamaktan, 4 işyerine ise açma ve çalıştırma ruhsatı bulundurmamaktan adli ve idari işlem yapıldı.