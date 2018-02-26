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Bitlis'te ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Kar yağışı nedeniyle Bitlis'te ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde okullar tatil edildi.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi. 

Van'ın Bahçesaray ilçesinde eğitime kar tatili  

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.  

Akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi.

 

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