Tatvan'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye'yi yeniden kazanmak için Trump'a Kandil planı sunuldu

Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken, New York Times için kaleme aldığı makalede ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a, PYD'yi PKK'dan uzaklaştırmak ve Türkiye'yi yeniden kazanmak için bir plan sundu.