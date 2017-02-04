Tatvan'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Kandilli Rasathenesinden alınan bilgilere göre, 18:27'de meydana gelen depremin büyükülğü 3.5 olarak ölçüldü. Tatvan ilçe merkezinden de hissedilen depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
Öte yandan, meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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