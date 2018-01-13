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Niğde'de otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Bünyamin Kuş yönetimdeki 01 ACR 95 plakalı otomobil, Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan Savaş (46) ve Recep Ceylan ile Emrah Songur (29), Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Recep Ceylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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