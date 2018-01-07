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Bitlis'te operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri bulundu

Bitlis'in Hizan ilçesinde ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri imha edildi.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akşar ve Ekinli köyleri kırsalında PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Musluh Yaldız-48 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilen muhtelif yaşam malzemeleri, savcının bilgisi dahilinde olay yerinde imha edildi.

Güvenlik güçlerinin, halkın desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak için terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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