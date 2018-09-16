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Bitlis'te sürdürülen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Ölek köyü kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

  • İHA
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Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklama merkeze bağlı Ölek kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince icra edilen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
Valilikten yapılan resmi açıklamada, “Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 16.09.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında iki teröristin etkisiz hale getirilmiş olup, söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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