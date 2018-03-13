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Bitlis'te 2 uzaktan komutalı EYP ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, bombaatar nişangahı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokaçlı köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca dün operasyon düzenlendi.

Temas araması faaliyetinde belirlenen 2 uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, bombaatar nişangahı ve muhtelif yaşam malzemesi yerinde imha edildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.

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