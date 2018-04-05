Bitlis'te terör örgütüne ağır darbe: 1.000 kg Amonyum Nitrat ele geçirildi

<p> TSK, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bitlis’in Tatvan bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 5 sığınak içerisinde toprağa gömülü şekilde bin kilogram amonyum nitrat ve muhtelif malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/05/050420181859530218849_3.jpg' style='width: 640px; height: 349px;' /></p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/05/050420181855137640386_3.jpg' style='width: 640px; height: 349px;' /></p>
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