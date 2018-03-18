Bitlis'te terörle mücadele hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.