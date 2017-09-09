Bitlis'te uygulama noktasında durdurulan otobüsteki yolcunun ayakkabısının tabanında sakladığı uyuşturucu bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında duyarlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bitlis'ten batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, dün Bitlis-Diyarbakır yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünde seyahat eden D.D'nin her 2 ayakkabısının taban kısmı ve meyve suyu kutusunun içerisine gizlenmiş 3 parça halinde bir kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan D.D, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanmıştır.