Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 2 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Diyarbakır yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında kontrol amaçlı durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, aracın her iki yan basamağının içerisine gizlenmiş halde 11 paket halinde toplam daralı ağırlığı 2 kilogram 763,94 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan V.Ö., Ş.D. ve F.D. isimli şahıslardan V.Ö isimli tutuklanırken, diğer şüpheli şahıslar ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince iki farklı yakalama daha yapılarak toplamda 17,38 gram metamfetamin ve 0,77 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayların şüphelileri konumunda bulunan V.H. ve M.Ş.M. isimli şahıslar, işlem yapılarak serbest bırakıldı.