Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 2 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğündeki narkotik dedektör köpeği sayesinde 2 kilo 764 gram eroin maddesi ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Diyarbakır yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında kontrol amaçlı durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, aracın her iki yan basamağının içerisine gizlenmiş halde 11 paket halinde toplam daralı ağırlığı 2 kilogram 763,94 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan V.Ö., Ş.D. ve F.D. isimli şahıslardan V.Ö isimli tutuklanırken, diğer şüpheli şahıslar ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince iki farklı yakalama daha yapılarak toplamda 17,38 gram metamfetamin ve 0,77 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayların şüphelileri konumunda bulunan V.H. ve M.Ş.M. isimli şahıslar, işlem yapılarak serbest bırakıldı.

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık araç trafiği görmeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık araç trafiği görmeyeceksiniz

Değişimleri hayretler içinde bıraktı

Değişimleri hayretler içinde bıraktı

Konya Karapınar oluşan obruklardan adeta diken üstünde

Konya Karapınar oluşan obruklardan adeta diken üstünde

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA