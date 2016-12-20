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Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Bitlis'in Ahlat ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

  • DHA
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Diyarbakır'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik eşzamanlı operasyon yapıldı. Yaklaşık 7 aylık sürdürülen teknik takip sonucunda 15 Aralık'ta Tatvan, Ahlat ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 8 kişi göz altına alındı. Yapılan operasyonda göz altına alınanların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarında 921,58 gram esrar, 0,33 gram bonzai maddesi, 11,35 gram kenevir tohumu ve 166,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen Y.A, N.P, Z.E, M,A, E.B. tutuklanırken, S.K, H.Y, S.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

 

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