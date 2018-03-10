Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk'ün öncülüğünde, İstanbul, Ankara ve Kayseri'den otobüslerle Hatay'a gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada İl Başkanı İbrahim Güler ile bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Mehmetçik için dua etti. Gruptakiler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak tekbir getirdi.

Tümtürk, yaptığı konuşmada, Hatay'ın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önemli bir serhat noktası olduğunu söyledi.

Türk ordusunun Afrin'de zafer kazanacağını belirten Tümtürk, "Biz Afrin'de Türk ordusuyla omuz omuza savaşmak istiyoruz. Doğu Türkistanlıların kalpleri Türk ordusuyla birlikte atıyor. Bize hiç ihtiyaç olmasa da biz de Türk milletinin, ordusunun yanındayız." diye konuştu.

Güler de desteklerinden dolayı tüm Doğu Türkistanlılara teşekkür etti.

- Mehmetçik için kan bağışı yaptılar

Doğu Türkistanlılar, parti binası önündeki Türk Kızılayının kan bağışı için konuşlandırdığı mobil hizmet aracında kan bağışında bulundu. Ardından grubu temsilen 15 kişi, Hatay Özel Harekat Şubesindeki polisleri ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından grup, şehit polis memurları Murat Bulkan ve Cuma Bilek'in ailelerine ziyaretlerde bulundu.