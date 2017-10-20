'Biz Anadoluyuz' projesiyle 50 bin çocuk illeri geziyor

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında 21 ilden 50 bin çocuk farklı şehirleri ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlıkça gerçekleştirilen proje ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 21 ilden 15 yaş altı 50 bin çocuğun farklı şehirleri ziyaret etmeleri sağlandı.

Projeyle kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi yoluyla çocukların terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanıyor.

Şanlıurfa, Kilis, Elazığ, Şırnak, Tunceli, Van, Adıyaman, Siirt, Erzurum, Hakkari, Erzincan, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Iğdır, Muş, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Kars'tan toplam 50 bin çocuk çeşitli illerde misafir edildi.

Rehberler, gönüllülük esasıyla belirlendi

Vali ya da görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında, illerde proje yürütme kurulları oluşturuldu.

Çocukları gönderen iller tarafından, programa katılacak öğrenciler ve rehberlik edecek danışmanlar belirlendi. Çocuklara ziyaret edilecek illerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı, milli ve manevi değerleri anlatan dokümanlar verildi, anıların aktarılmasını sağlayacak platformlar oluşturuldu ve projenin yerel medya ile tanıtımı yapıldı.

Kişilerin seçiminde, doğum yeri projenin gerçekleştirileceği il olanlar, dezavantajlılar, kimsesiz çocuklar, şehit ve gazi ile terör mağduru ailelerin çocukları, daha önce il dışına çıkmamış ve bu tür ziyaretlere katılmamış çocuklara öncelik verildi.

Projede öğretmen, psikolog, pedagog başta olmak üzere öğrencilere rehberlik edebilecek bilgi ve donanıma sahip gönüllülük esasıyla hareket edecek kişiler arasından rehberler belirlendi, ayrıca güvenlik ve sağlık personeli de gruplara eşlik etti.

4 bini aşkın çocuk kardeş illerle buluşturulacak

Gidilen yerlerde karşılıklı olarak illerin kültürel değerlerinin paylaşılacağı etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda tarihi, kültürel ve doğal değerleri içeren yerler gezildi, çocuklar yaş gruplarına uygun sinema ve tiyatro aktivitelerine katıldı.

Çocuklar sanatçı, yazar ve sporcularla bir araya getirildi, ziyaret edilen illerdeki gönüllü ailelerce misafir edildi.

Öte yandan misafir eden aileler ile STK'ların bir araya getirildiği programlar düzenlenirken ilin tanıtımına yönelik aktiviteler yapıldı, çocuklara hediyeler takdim edildi.

Proje kapsamında ilk aşamada 30 Ekim'e kadar yaklaşık 4 bin 982 çocuk kardeş illerle buluşturulacak.

Külliye'ye 44 ilden çocuğun götürülmesi planlanıyor

İlk program kapsamında Tunceli'deki çocuklar 21 Eylül'de uçakla Afyonkarahisar'a getirildi ve 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı.

Daha sonra ise Siirt'ten Çanakkale'ye, Tunceli'den Denizli'ye, Muş'tan Muğla'ya, Bitlis'ten Artvin'e, Van'dan İzmir ve Çanakkale'ye, Erzincan'dan Edirne'ye, Adıyaman'dan Balıkesir'e, Diyarbakır'dan Çanakkale'ye, Iğdır'dan Eskişehir'e, Batman'dan Samsun'a, Elazığ'dan Manisa'ya, Bingöl'den Karabük'e, Erzurum'dan Bursa'ya ve Ağrı'dan Kocaeli'ye çocuklar götürüldü.

Proje kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde 44 ilden 500 katılımcıyla "Biz Anadoluyuz" buluşması gerçekleştirilmesi de planlanıyor.