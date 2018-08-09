BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak Türkiye'yi ziyaret edecek
Birleşmiş Milletler (BM) 72'nci Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
- AA
BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, günlük basın brifinginde Lajcak'ın 13 Ağustos'ta bu yıl onuncusu düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi.
Varma, Lajcak'ın BM sistemi, reform süreci ve genel kurul başkanı olarak öncelikleri konusunda konuşma yapacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek öğle yemeğine katılacağını ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.