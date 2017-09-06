BM Türkiye’den çok şey öğrenecek

Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin, “Sadece İslam dünyası değil, tüm dünyanın daha duyarlı olması gerekir. Maalesef bu duyarlılığı göremedik. Dolayısıyla burada bir insanlık dramı var ve bu tüm dünyanın gözü önünde oluyor” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Myanmar’ın Arakan eyaletinin kuzeyindeki olaylara ilişkin, Türkiye’nin başından itibaren inisiyatif aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramda tüm mesaisini bu konuya ayırdığının altını çizdi.

TİKA VE KIZILAY VAR

Erdoğan’ın çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla görüşmeler yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, uluslararası örgütlerle de birlikte hareket edildiğini anlattı. Azerbaycan’daki temaslarının ardından Bangladeş’e geçeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanları ziyaret ederek TİKA ve Türk Kızılayı aracılığıyla insani yardım ulaştıracaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, ayrıca yerel yönetimlere de yardımda bulunacaklarına işaret ederek şunları kaydetti: “Burada ihtiyaçları gördükten sonra, uluslararası camia ile onlar yanımızda olsa da olmasa da biz bunu kardeşim Elmar ile de görüştük, ne yapabileceğimize karar vereceğiz ve o insanları yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz her zaman mazlumun yanında olduk. Mazlumun yanında olmaya da devam edeceğiz fakat Arakan problemine, soruna köklü bir çözüm bulunması gerekiyor. Geçmişte de buna benzer zulümler ve olaylar oldu. Çok sayıda insan öldürüldü ve yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Zaten yaşadıkları yerlere baktığımız zaman insan çok üzülüyor.” Türkiye’nin Arakan’daki sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi için Gürcistan ve Azerbaycan’la da birlikte hareket edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Bu konuyu da (BM’de) gündeme getireceğiz ve burada bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) zaten ‘Arakan Temas Grubu’ var. Belki bunu daha geniş hale getireceğiz, eski Genel Sekreter Kofi Annan’ın da dahil edileceği” değerlendirmesinde bulundu. Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş›e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşam koşullarını incelemek için bugün ve yarın bu ülkede temaslarda bulunacak.

ÖNCE ACİL İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ATV’de katıldığı programda, Arakan’daki Müslümanlara yönelik yardımlara ilişkin bilgi verdi. Arakan’da yaşananlara tüm dünya sessiz kaldığını hatırlatan Çavuşoğlu “Cumhurbaşkanımız son olarak Myanmarlı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonucunda bölgeye yardım kuruluşu olarak ilk defa TİKA marifetiyle girilmiş olacak ve yaklaşık bin tonluk bir yardım sağlanmış olacak” diye konuştu. Yardım malzemeleri arasında pirinç, giyim ve kurutulmuş balığın bulunduğunu bildiren Çavuşoğlu, “Acil ihtiyaçlar şimdilik karşılanacak. Bunun yanı sıra görüşmeler devam ediyor, ilaç ve benzeri zorunlu ihtiyaçların karşılanması için de iş birliğimizi devam ettireceğiz” bilgisini paylaştı.”İnşallah bunun neticesinde 100 bin ailenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamış olacağız” diyen Hakan Çavuşoğlu, bu vesileyle Türkiye’nin kadirşinaslığını bir kez daha göstereceğini vurguladı. Çavuşoğlu, yardımın ne zaman yapılacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi: “Bugünden itibaren yardımlar ulaştırılmaya belki de başlanmış durumdadır. Çünkü dün bu karar alındı..”