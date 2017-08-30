TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu: BM ve İİT'nin saldırıları kınamaktan öteye geçememeleri esef verici

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanları katletmesine ilişkin, "Srebrenitsa katliamında kötü bir sınav veren dünya kamuoyu şimdi de Arakanlıların maruz kaldığı soykırımı hatırlatan şiddetle sınanmaktadır." dedi.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki Arakan Müslümanlarına yönelik yapılan katliamı kınadı.

Arakanlı Müslümanların soykırımla karşı karşıya olduğunu belirten Yeneroğlu, "Srebrenitsa katliamında kötü bir sınav veren dünya kamuoyu şimdi de Arakanlıların maruz kaldığı soykırımı hatırlatan şiddetle sınanmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) duruma derhal müdahale etmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, Arakan'da, dünyanın gözleri önünde, tüyler ürpertici olaylar yaşandığına dikkati çekerek, Myanmar ordusunun genç-ihtiyar, kadın-erkek demeden sivilleri öldürdüğünü belirtti.

"Uluslararası sistem, olayları önlemede etkisiz"

Avrupa Rohingya Konseyi'nin "saldırılarda 3 günde 2 ila 3 bin kadar Müslüman'ın katledildiği" bilgisini yineleyen Yeneroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İslam İşbirliği Teşkilatı da 20 binin üzerinde kişinin yerlerinden edildiğini, birçok köyün sistematik saldırıya maruz kaldığını belirtti. BM 3 bin kişinin Bangladeş'e iltica ettiğini duyurdu. Arakanlı Müslümanlar soykırımla karşı karşıyadır. Başta bölge güçleri olmak üzere, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın saldırıları kınamaktan öteye geçememeleri esef vericidir. Ordu teröründen kaçıp Bangladeş'e sığınmaya çalışan insanların büyük bölümünün bu ülke tarafından kabul edilmemesi ise ayrı bir trajedidir. Arakanlı Müslümanlar adeta bölgeye hapsedilmiş vaziyettedir. Bu derece yalnız bir şekilde şiddet ve ölümle baş başa bırakılmaları, BM Güvenlik Konseyi'nce temsil edilen uluslararası güvenlik sisteminin olayları önlemede ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir."

"Müslümanlara geri dönme imkanı tanınmalı"

Yeneroğlu, Myanmar Hükümeti'ne şiddeti ivedilikle sonlandırma çağrısı yaparak, Müslümanların yerleşim yerlerine geri dönme imkanı verilmesini istedi.

BM'ye vahşet karşısında Myanmar Hükümeti'ne karşı caydırıcı tüm opsiyonları değerlendirmesi tavsiyesinde bulunan Yeneroğlu, şunları kaydetti: