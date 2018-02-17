BM yardım konvoyu Suriye’ye geçiş yaptı
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.
- İHA
Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden, BM tarafından Suriyeli plakalı tırlara yüklenen yardımlar, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep’te ve çevresindeki Suriyelilere ulaştırılacağı öğrenildi.
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