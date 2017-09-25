BM'den Arakan'da 'insan taciri' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın insan tacirlerinin eline düşebileceği konusunda uyarı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 436 bine ulaştığını söyledi.

Şiddet olaylarından kaçan yüz binlerce kişinin çocuk ve kadın olduğunu dikkati çeken Dujarric, korumasız Arakanlı Müslümanların insan tacirlerinin kurbanı olabileceği uyarısında bulundu.

Dujarric, "Kitlesel hareket yaşandığında insan ticareti ve istismar riski de söz konusu." dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft de BM Güvenlik Konseyinden Myanmar'daki şiddet olaylarını ve Arakanlı Müslümanların durumunu görüşmek üzere tekrar toplanmasını talep ettiklerini söyledi.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarında köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.