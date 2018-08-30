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BM'den İdlib'e 24 tırlık insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi.

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BM'nin yardımlarını taşıyan 24 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki 480 ton insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Muhabir : Cem GencoYayınlayan : İlknur Yurdakul 13:52 30/08/18

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