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BM’den Türkiye, Rusya ve İran’a ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuşan BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, mayıs ayının başında Astana’da gerçekleştirilecek görüşmeler öncesinde, garantör ülkeler Türkiye Rusya ve İran’ı, Suriye'de ateşkesin yeniden sağlanması için çalışma yapmaya davet davet ettiklerini belirtti.

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BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye’deki ateşkesin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran’a, ateşkesin yeniden sağlanması için çalışma yapma çağrısında bulundu.

​BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, mayıs ayının başında Astana’da üst düzeyde yapılacak görüşmeler öncesinde garantör ülkelerin gelecek hafta İran’ın başkenti Tahran’da bir uzman düzeyinde toplantı gerçekleştireceğini belirten de Mistura, tarafları, ateşkesin yeniden sağlanması ve güven önlemlerinin alınması için çalışma yapmaya davet ettiklerini söyledi.

De Mistura, BM temsilcilerinin Tahran’daki toplantıya katılacağını da bildirdi.

'RUSYA VE ABD, ORTAK HAREKET EDEREK SURİYE'DEKİ DURUMA İSTİKRAR KAZANDIRMALI'

De Mistura, Rusya ve ABD’nin ortak çaba göstererek Suriye’deki duruma istikrar kazandırması ve siyasi çözüm sürecini desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’un Moskova’da bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden de Mistura, “İki ülke ciddi fikir ayrılıkları yaşıyor ancak ortak çıkarlara ve sorumluluklara da sahipler. Düşünceli, gerçekçi ve koordineli hareket ederek Suriye’deki duruma istikrar kazandırmak ve siyasi süreci desteklemek için birlikte çalışacakları bir yol bulmalılar” dedi.

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