BM'den yeni IKBY açıklaması: Tüm taraflar sakin olmalı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın bilgilendirmesinde, "Referandum sonucunda gerginliğin arttığının farkındayız ve tüm tarafların gerginliği azaltmak için elinden geleni yapmasını istiyoruz." dedi.

DAHA ÖNCE "ENDİŞELİYİZ" DEMİŞLERDİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi de IKBY'deki gayrimeşru referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyulduğunu açıklamıştı.

BU KEZ "TÜM TARAFLAR GERGİNLİĞİ AZALTMALI" DEDİLER

BM'den gelen ikinci açıklamada, "tüm taraflara" gerginliği azaltma çağrısı dikkat çekti.

Böylece BM, kademeli olarak konuyu rutine bağlayıp, basit bir gerginlik algısı oluşturma ve üstünü örtme yoluna girmiş oldu.

Birleşmiş Milletler'in referandumla ilgili somut adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor.