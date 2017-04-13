BMGK'da Rusya-İngiltere gerilimi: 'Rusya’ya hakarete cüret etme!'

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft’un oturumda sarf ettiği sözlere sert tepki gösteren Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, “Rusya’ya hakaret etmeye cüret etme!” ifadesini kullandı.

İngiliz temsilci Rycroft, 15 üye ülkenin temsilcileri huzurunda yaptığı konuşmada, Rusya’yı ‘uluslararası partnerleri’ ile birilikte hareket etmek yerine ‘katil ve barbar’ olarak nitelendirdiği Esed'e destek vermekle suçladı.

Rycroft, geçen hafta Suriye’nin kuzeyinde militanların kontrolündeki bölgeye ordu güçleri tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırı noktasında sarin gazı bulunduğunu da öne sürdü.

'RYCROFT, KONSEY'DE CEPHELEŞME YARATMAYA ÇALIŞIYOR'

Rusya’nın eski BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin’in ani ölümünden sonra ona vekalet eden Safronkov, İngiliz meslektaşından hemen sonra yaptığı konuşmada, “Rycroft’un konuşması, İngiliz diplomatın sadece BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın çabalarına zarar verme ve Güvenlik Konseyi’nde cepheleşme yaratma niyetinde olduğunu gösteriyor” dedi.

'GÖZLERİNİ KAÇIRMA! BANA BAK!'

Rycroft’un Rusya ve ABD arasındaki işbirliğini görmezden geldiğini ve bu işbirliğine zarar vermek için her şeyi yaptığını kaydeden Safronkov, meslektaşına ‘sen’ diye hitap ederek şunları söyledi: “Gözlerini kaçırma! Bana bak! Neden gözlerini kaçırıyorsun? İngiltere, Suriye krizinin barışçıl çözümü için hiçbir şey yapmadı. Rycroft, de Mistura’nın konuşmasını hiçe sayıp, Türkiye, Suriye, İran ve diğer ülkelere hakaret etmeyi seçti. Rusya’ya hakaret etmeye cüret etme!”

'BATI, REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İDEOLOJİSİNE TAKILIP KALDI'

ABD’in ‘Rusya, her ihlal olayıyla kendini uluslararası toplumdan tecrit ediyor’ şeklindeki uyarısına da yanıt veren Safronkov, Batılı ülkeleri teröristlere destek vermekle ve rejim değişikliği ideolojisine takılıp kalmakla suçladı.