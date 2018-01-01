Bodrum sahillerinde yeni yıl yoğunluğu yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk gününde, plajlarda ve ilçenin birçok bölgesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Türkiye'nin gözde turistik ilçesi Bodrum'da, yazdan kalma bir gün yaşandı. Yeni yılı Bodrum'da karşılamak için yurdun birçok bölgesi ile yurt dışından gelen tatilciler, aileleriyle sahil kenarlarında vakit geçirdi.

Tatilciler, Kumbahçe Plajı başta olmak üzere, Paşatarlası, Gümbet, Bitez mahallelerinde kafe ve restoranlarda oturdu, sahil kenarlarında güneşlendi. Yabancı turistler de Bodrum Kalesi manzarasında oturarak güzel havanın keyfini çıkardı. Bodrum'da tatilini geçiren Çinli bir grup turist yeni yıla ilçede girmenin mutluluğunu yaşadı. Gruptakilerden Çai Lei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ziyaret amacıyla bir grup arkadaşıyla Çin'den geldiklerini söyledi.

"Türkiye'yi çok sevdik"

Önce Kapadokya, ardından da Bodrum'a geldiklerini anlatan Çai Lei, "Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Türkiye'yi çok sevdik. Bodrum'dan sonra İstanbul'a geçeceğiz." diye konuştu.

Ailesi ve arkadaşlarıyla sahilde vakit geçiren Yağmur Güvenç Dağdeviren de ilçeye İstanbul'dan geldiklerini belirtti. Yeni yıla Bodrum'da girdiklerini ifade eden Dağdeviren, "Burada vakit geçirmek çok güzel. Yeni yılı burada kutladık. Çok eğlendik. İnşallah güzel bir yıl olur. Bodrum'da hava sıcaklığı İstanbul'a göre çok güzel. Biz de fırsatı değerlendirdik." dedi.

İlçeye Muğla'dan günübirlik gelen Hatice Kabasakal da sahilde vakit geçirmekten çok mutlu olduklarını söyledi. Kabasakal, Türkiye'nin çok farklı ve güzel bir ülke olduğunu ifade ederek aynı bölgede hem yazı hem de kışı yaşadıklarını sözlerine ekledi.