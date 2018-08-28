Bodrum’a 330 bin araç ve 2 bin 219 uçakla geldiler

Kurban Bayramı tatilinde Bodrum tarihi bir rekor kırdı. 9 günde 330 bin araç ilçeye girerken, Milas Bodrum havalimanına 264 özel uçaktan bin 245 yolcu, iç ve dış hatlara 1955 uçak 230 bin yolcu indi. Yunanistan’dan Bodrum’a deniz yoluyla gelen tatilcinin ise 35 bin olduğu öğrenildi.

Bodrum’da Kurban Bayramı’nda yaşanan yoğunluğu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayaz değerlendirdi.

330 bin araç girişi

Adım atacak yer kalmayan turizmin gözbebeği Bodrum’a 9 günde 330 bin araç girişi olurken, 1955 uçak Milas Bodrum havalimanına indi. 245 özel uçaktan bin 245 yolcunun geldiği öğrenildi. Yunan adalarına feribot seferleri ise tam on katına çıkarıldı. Günde bir sefer yapan feribotlar bayram boyunca sefer sayısının 13’e çıkarıldığı bildirildi. Hudut kapısında giren tatilci sayısının ise 35 bin olduğu, günü birlik tur teknelerinin ise 9 gün boyunca 70 bin tatilciyi gezdirdiği ortaya çıktı.

Nüfusu 10 katına çıktı

Yoğun bir 9 gün geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Uzun zamandır bu kadar uzun tatile denk gelmemiştik. Gelsek bile bu kadar yoğun bir trafik yaşamamıştık. Hem insan trafiği hem araç trafiği bakımından Bodrum yoğun bir hafta yaşadı. Dolu dolu bir hafta yaşadı. Özellikle şöyle bir baktığımızda nüfusumuzu herhalde 10’a katlamış gibi gözüküyoruz” şeklinde konuştu.

Özel uçakların Bodrum’a akın ettiğini de belirten Kocadon, özel uçaklardan gelen insanların milyon dolarlarını Bodrum’a bıraktığını ifade ederek, “Bodrum zaman zaman eleştirilse de karalansa da bakın çok enteresandır ki bu bayram sürecinde Bodrum Havalimanına 264 adet özel uçak gelmiştir. Avrupa’nın birçok ülkesinde bu rakamları göremezsiniz. Yani üst düzey turizmden bahsediyorum, milyon dolarlık turizmden bahsediyoruz burada. Özellikle bu uçaklardan gelen yolcu sayısının toplamda 1245 kişidir. Demek ki bu uçaklarla 1245 kişi üst düzey misafirimiz geldi Bodrum’a. Bodrum dünya da cazibesini hala en üst seviye de sürdürebilen bir yerdir” dedi.

Hava alanındaki yoğunluktan da bahseden Kocadon, “İç hatlardan gelen uçak sayısı 1168 uçuş, dış hatlardan da 793 uçuş gelmiş bu bayram sürecince burada hepimizin dikkatini çeken bir şeyi söylemek istiyorum. 9 günlük bayram süresince Bodrum’a giren araç sayısı 330 bini geçti. Medya analiz raporuna göre ise 13 milyon dolara yakın bir reklam yapmışız. Bunu istesen de yapamazsın parayla. Bu Bodrum’un ne kadar önemli bir konumda olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

70 bin yolcu denize açıldı

IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ise elindeki verileri gazetecilerle baylaşarak, “9 günlük kurban tatili süresince Bodrum yarımadamızda 200’e yakın günübirlik gezi işletmesi yapan teknecilerimizden 70 bin yolcu Bodrum’dan günübirlik teknelerimizle denize açılmıştır. Bodrum ve yunan adalarında 113 adet feribot seferi yapılmıştır. Buradan da 35 bin yolcumuz hudut kapısını kullanmıştır. Dünyaca meşhur olan mavi yolculuğumuzda da yaklaşık olarak 7 bin vatandaşımız yerli yabancı yolcu bodrum limanımızdan mavi yolculuk yapmak için açılmıştır” açıkladı.

"Bodrum sonbahar ve kış aylarında da çok güzel"

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt da, “Otellerimizde çok sevindiğim olay bu bayramda tek bir şikayet gelmedi. Bu da bize umut verdi. Geçen yıl Milas-Bodrum havalimanına gelen dış hatlar yolcu sayısı 251 bin 414 turist gelmişti. Bu yıl gelen 414 bin 165 turist Bodrum’a geldi. 2015 yakaladık, 2014’de zorluyoruz. Önümüzdeki üç ay içerisinde inşallah 2014’deki bu rakamı da yakalayacağız. Bodrum’a gelen misafirlerimizin rahat etmeleri için biz konaklama sektörü olarak her türlü kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz. Onları sonbahar ve kış aylarında da bekliyoruz. Çünkü Bodrum sonbahar ve kış aylarında da çok güzel” ifadelerini kullandı.

Sahillerde arabalarda yattılar

Bodrum yaşanmış en kalabalık bayramını geçirdiğini ifade eden Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayaz, “Bu seneki Kurban Bayramı herhalde Bodrum için yaşanmış en kalabalık bayramlardan bir tanesiydi. Bodrum bu bayram tatilinde içten dışa doğru taştı, yani araçlarıyla gelen binlerce insan yatacak yer bulamayınca araçlarında ya da plajlarda çadırlarda kaldılar. Bu yoğun kalabalık ister istemez küçük problemler oluşturdu ama Bodrum bunun üstünden geldi.

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı ise tarihinin en kalabalık bayramını yaşadığını söyleyerek, “Taksilerimiz hiç durmadı. 24 saat boyunca ful çalıştı. Tarihi boyunca bu kadar çok çalışmamıştı Bodrum Taksici esnafı. Uber rağmen, korsana rağmen çok güzel bir 9 gün geçirdik” dedi.

"Mavi Yolculuk"

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ise, “Bayram sürecinden dolayı oldukça mutluyuz memnunuz. Yığılmalar yoğunluk elbette oldu ama esnafımız bunun altından kalktı çok büyük sıkıntılar yaşamadan. Günlük gezi teknesinden tutun da barcısından kafecisinden hediyelik eşyacısına kadar herkes üst düzeyde gelir elde etti. onun için iyi bir bayram geçirdik. Güzel geçti. Biz daha önceki açıklamalarımızda gelen misafirlerimizi mutlaka bir restorana bir kafeye oturmadan önce fiyatları incelesin bir baksın diye uyardık. Çok sıkıntılı bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz de, “Her sektörün olduğu gibi denizcilerimizin de bayramı oldukça yoğun geçti ve aynı rakamlara biz de sahibiz. Sizlere verdiğimiz rakamlar, kayıt altına alınabilen rakamlardır. Kooperatiflerimizde kayıtlı olan teknelerin ya da liman başkanlığından çıkış alan ticari teknelerin sayı ve yolcu kapasitelerine göre hesapladığımız rakamları verdik. Bunun dışında da özel teknelerin Gökova’ya mavi yolculuğu yaptığını ve günlük tekne turların yoğun bir şekilde çalıştığını eklemek isterim” şeklinde konuştu.