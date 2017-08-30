Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 300 bine yaklaştı

Kurban Bayramı'yla birleştirilerek 10 güne çıkarılan tatili fırsat bilen özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinden tatilci, soluğu Bodrum'da aldı. Tatilcilerin neden olduğu yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı. Bayram tatilinin başladığı geçen cuma gününden bu yana ilçeye giriş yapan araç sayısı 298 bin 790'a ulaştı. Yaşanan trafik yoğunluğu dikkate alınarak 50 kilometrelik Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki çeşitli noktalara, sürücülerin kural ihlali yapmamaları için caydırıcı olması amacıyla maket polis aracı ve maket jandarmalar yerleştirildi. Ayrıca, yol güzergahı boyunca 'Frene değil kurala güvenin' ve 'Uyulan her kural sizi hayata bağlar' , 'Hızınızı biz değil siz kontrol edin' yazılı pankartlar asıldı. Polis aracı ve jandarma maketini görüp yavaşlayan, ancak daha sonra tekrar hız yapan sürücüler 200 metre ilerde gerçek polisler ile karşılaşınca şaşırdı. 34 sürücüye hız limitlerini aştıkları için para cezası kesildi.

İLÇE GİRİŞİNDE ARAMA

Karayolundaki güvenlik önlemlerinin yanı sıra Bodrum'un girişindeki Kaynar ve Güvercinlik mahallelerinde kurulan jandarma ve polis noktalarında, ilçeye giriş yapan araçlar, jandarmanın 4 yaşındaki özel eğitimli narkotik köpeği Engel ile didik didik arandı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 18 kişi ile ilçeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları ileri sürülen 8 kişi yakalandı. İzinler kaldırılırken, bayram tatili süresince polis, jandarma, sahil güevinlik ve belediye birimlerinin, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat aralıksız şekilde görev yapacağı bildirildi.