Bodrum'da 1 hektarlık alan kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde makilik alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Yalıkavak Mahallesi'ndeki işletmeciler de müdahale etti. Yangını gören vatandaşlar Küfür mevkiine gelerek, ekiplerle birlikte yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

İşletmeci Cemal Demirci, yangını görür görmez olay yerine geldiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte yangına müdahale ettik. Yangının içine girerek söndürme çalışmalarına katıldık. Rüzgarın etkisini yitirmesi ile ekipler yangını kontrol altına aldı. İtfaiye erleri de bize teşekkür etti" dedi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başladı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.