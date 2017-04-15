Bodrum’da 10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Ortakent’te bir markete baskın düzenledi. Kaçak tütün mamulleri satıldığı ihbarı ile işyerine operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 180 adet bandrolsüz sigara, 3 adet elektrikli tütün basma makinesi, 18 kilogram açık tütün ele geçirdi.

Ele geçen gümrük kaçağı malzemelere el koyan ekipler olayla ilgili A.S. ve N.Y. isimli 2 kişi hakkında adli işlem başlattı.