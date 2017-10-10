Bodrum'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 22.59'da gerçekleşti.
Yerin 6.0 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde hasar oluşmadı.
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