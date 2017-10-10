Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bodrum'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 22.59'da gerçekleşti.

Yerin 6.0 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde hasar oluşmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da cezaevi firarisi kaçtı polis kovaladı

Diyarbakır'da cezaevi firarisi kaçtı polis kovaladı

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA