Bodrum'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 19.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bodrum açıklarındaki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.