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Bodrum'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 19.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bodrum açıklarındaki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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