Bodrum'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

<p> Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 19.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.</p> <p> Bodrum açıklarındaki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.</p> <p> <iframe allowfullscreen='' frameborder='0' height='450' src='https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1631871.256838992!2d27.28!3d36.98!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzbCsDU4JzQ4LjAiTiAyN8KwMTYnNDguMCJF!5e0!3m2!1str!2s!4v1506273482100' style='border:0' width='600'></iframe></p>
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