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Bodrum'da 50 hektarlık alan kül oldu

Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 4 saatte 50 hektarlık alanı küle çevirdi.

  • İHA
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Turgutreis Mahallesi Akyarlar mevkiinde otluk ve makilik alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına 50 orman işçisi, 10 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri ve Bodrum Akut ekibi müdahale etti. Tepenin yamacında büyüyen yangının, evlere 100 metre kadar yaklaştığı görüldü. Yerleşim bölgelerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken bölgede yaşayan vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik yaklaşık 50 hektarlık alanın yandığını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Akşam üstü başlayan yangına 10 arazöz ve orman işçisine müdahale ediyoruz. Yangının bir kısmı kontrol altına alındı. Bu bölgenin büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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