Bodrum'da 56 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da düzenlenen 3 operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı.
- DHA
Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri; Orak Adası, Bağla Koyu ve Bodrum açıklarında 3 operasyon düzenledi. Durdurulan 2 lastik bot ve 1 fiber teknede Irak, Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Öte yandan yakalanan kaçak göçmenlerin ifadelerinde, yanlarında bulunan 2 kaçak göçmenin denize atladığını ve İstanköy Adası'na doğru yüzdüğünü söylediği öğrenildi. Bu kaçaklar için TCSG-101 ve TCSG-11 tarafından arama çalışması başlatıldı. Yunan makamlarından, kayıp 2 göçmenin Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botuna alındığının öğrenildiği belirtildi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları bitirdiği kaydedildi.
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