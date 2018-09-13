Bodrum'da 56 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri; Orak Adası, Bağla Koyu ve Bodrum açıklarında 3 operasyon düzenledi. Durdurulan 2 lastik bot ve 1 fiber teknede Irak, Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan yakalanan kaçak göçmenlerin ifadelerinde, yanlarında bulunan 2 kaçak göçmenin denize atladığını ve İstanköy Adası'na doğru yüzdüğünü söylediği öğrenildi. Bu kaçaklar için TCSG-101 ve TCSG-11 tarafından arama çalışması başlatıldı. Yunan makamlarından, kayıp 2 göçmenin Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botuna alındığının öğrenildiği belirtildi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları bitirdiği kaydedildi.