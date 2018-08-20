Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.
- AA
Çırkan Mahallesi Halil Atilla Sokak'ta görülen 10'a yakın yaban domuzu, evlerin bulunduğu alanda, çöp kenarlarında, park ve bahçelerde yiyecek aradı.
Evlerinin girişinde domuzları gören vatandaşlar şaşkınlık ve tedirginlik yaşadı.
Bir süre sonra arazide gözden kaybolan domuzların yiyecek arayışı, vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.
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