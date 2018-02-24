Bodrum'da bir balıkçı oltayla 10 kiloluk balık yakaladı

Yıllardır Bodrum Orman Balıkçılık İşletmesinde çalıştığını söyleyen Rengiz Dengel (37), gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşlük Mahallesi'nde arkadaşıyla kıyıdan oltayla avlandıklarını belirtti.

Uzun süre oltalarına balık gelmediğini anlatan Dengel, "Tam ümidimizi kaybedecekken büyük bir balık vurdu. İnanılmaz bir duygu yaşadık. Balığı dışarıya 4 dakikada çekebildik. Arkadaşımla çok mutlu olduk. Şimdiye kadar kıyıdan yakalanan en büyük sinarit balığı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Dengel, 10 kiloluk balığı yemle değil, "at çek" yöntemiyle oltaya plastik balık takarak tuttuklarını ifade etti.