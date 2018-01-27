Bodrum'da çöplük yandı

Turgutreis Akçaalan mevkisinde çöp ve inşaat atıklarının döküldüğü alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Bodrum İtfaiye Amirliği bünyesindeki ekiplerce müdahale edildi.

YANGIN YAYILMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın da etkisiyle yayılma tehlikesi bulunan yangını söndürme çalışmalarına, bir iş makinesi de destek verdi.

Yoğun dumanın çıktığı yangın, itfaiyecilerin uğraşları sonunda kontrol altına alındı.