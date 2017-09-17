Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bodrum'da çöplük yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işçilerince söndürülmeye çalışılıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçeye bağlı Yokuşbaşı mevkisindeki Bodrum Katı Atık Çöp Depolama Alanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler, orman işçileri ile Bodrum Belediyesi İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının çöplük alanın yakınındaki makilik alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Zaman zaman ufak çapta hortumun da yaşandığı bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangın, Bodrum'un birçok noktasından da görülebiliyor.

Öte yandan, bölgede 112 acil sağlık ekipleri de olası bir olumsuz duruma karşı hazır bekletiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadın sürücü aracıyla birlikte havada asılı kaldı

Kadın sürücü aracıyla birlikte havada asılı kaldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA