Bodrum'da çöplük yangını

İlçeye bağlı Yokuşbaşı mevkisindeki Bodrum Katı Atık Çöp Depolama Alanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler, orman işçileri ile Bodrum Belediyesi İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının çöplük alanın yakınındaki makilik alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Zaman zaman ufak çapta hortumun da yaşandığı bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangın, Bodrum'un birçok noktasından da görülebiliyor.

Öte yandan, bölgede 112 acil sağlık ekipleri de olası bir olumsuz duruma karşı hazır bekletiliyor.