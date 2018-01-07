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Bodrum'da Deve Güreşi Festivali

Bodrum'da, belediye tarafından düzenlenen Deve Güreşi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 4 bin kişinin ilgiyle izlediği güreşlerde 160 deve güreştirildi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un 'Goca Bodrumlu' isimli devesi de güreştirildi, ancak kupa kazanamadı.

  • DHA
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Bodrum Belediyesi tarafından Kızılağaç Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen deve güreşlerini, CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ ile Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi izledi. Güreşlere Manisa, Aydın, İzmir, Balıkesir gibi Ege illerinden yaklaşık 160 deve katıldı. Katılımın ücretsiz olduğu güreşlerde develer birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Bazı güreşlerin sonunda kızgın develer, güreşi bırakmak istemedi. Develeri ayırmakta görevli olan urgancılar zor anlar yaşadı. Develer, sahipleri ve hakemlere de güç anlar yaşattı. kategorilerinde birinci gelen develerin sahiplerine ödülleri verildi. Belediye Başkanı Kocadon'un 'Goca Bodrumlu' isimli devesi de 'baş' kategorisinde mücadale etti, ancak kupa kazanamadı.

Güreşleri izlemeye gelenler güneşli havada davul- zurna eşliğinde eğlenip piknik yaptı.  Arenaya inip develer ile birlikte fotoğraf çektiren Kocadon, bu deve güreşlerinin Bodrum için önemli örf ve adet olduğunu ve gelecek nesillere bunu aktarmaya çalıştıklarını belirterek sevgi ve saygının bitmediğini söyledi.

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