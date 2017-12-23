Bodrum'da ev yangını: 1 ölü

Kızılağaç Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan Dudu Kontaş (85), itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Kontaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yangının, evdeki elektrik sobasından çıktığı belirtildi.