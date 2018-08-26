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Bodrum'da jet-ski'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet-ski'de 2 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar bölgesinde şüpheli bir  jet-ski olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
 
Ekiplerce durdurulan jet-ski üzerindeki Suriye uyruklu biri kadın iki  düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan iki kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne  teslim edildi.

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