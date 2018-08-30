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Bodrum'da jet-skide bir düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet-skide bir düzensiz göçmen yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bitez bölgesinden şüpheli jet-skinin denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında durdurdukları jet-skideki Suriye uyruklu kadın ile M.E'yi yakaladı.

Düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından organizatörlük yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.E. tutuklandı.

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