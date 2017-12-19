Bodrum'da Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenlendi
Muğla'nın Bodrum İlçesinde 24 öğrenci Kur'an-ı Kerim okumak için kıyasıya yarıştı.
- İHA
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri arasında düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Muğla finali Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl genelinde toplam 24 öğrencinin katıldığı yarışmayı Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve jüri üyesi İlçe Müftüsü Dr. Ali Ünal’da izlediler. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.
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