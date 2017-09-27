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Bodrum'da tatil yaparken yakalanan FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan eski komiser tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan eski komiser tutuklandı.
 
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Bodrum'da yakalanan ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da saptanan eski komiser F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Hakkında yakalama kararı bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen eski komiser F.D, tatil yaptığı Bodrum'da kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

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