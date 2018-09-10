Bodrum'da tur teknesi karaya oturdu
Bodrum'da, yerli- yabancı 39 turistin içinde olduğu günübirlik tur teknesi karaya oturdu. Turistler, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
- DHA
Bodrum merkezden yerli- yabancı 39 turistle hareket eden, 'Rebekka D' isimli günübirlik tur teknesi, saat 12.00 sıralarında, güzergahtaki Akyarlar sahilinde, sığ bölgede karaya oturdu.
Tekne kaptanlarının yardım çağrısı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, turistleri botla tahliye ederek, kıyıya ulaştırdı. Tekne ise Sahi Güvenlik botuyla kıyıya çekildi.
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