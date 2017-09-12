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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: Alman uyruklu bir kişi tutuklandı

Bodrum ilçesinde Alman uyruklu bir kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, yaklaşık 1,5 yıl önce ilçeye gelen ve burada kaçak yaşayan Alman uyruklu M.F'nin ilçe merkezindeki evine operasyon düzenledi.

Aramada, şüphelinin kaldığı evde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Alman uyruklu M.F, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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