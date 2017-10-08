Bodrum’daki yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Bodrum’da otluk alanda çıkan yangına güçlükle müdahale edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler söndürme ekiplerine güç anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiindeki otluk alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini ve Yalıkavak Arıtma Tesisi yakınına kadar ulaşan alevlere Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Şefliği Arazöz ekipleri müdahale etti. Evlere 50 metre kala söndürülen yangın nedeniyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Geniş bir alanda etkili olan yangına müdahale eden söndürme ekipleri yoğun duman ve rüzgar yüzünden alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yaklaşık 3 saat süren yangın güçlükle kontrol altına alındı. Çok sayıda söndürme ekibinin müdahale ettiği yangında 20 hektarlık alan kül oldu.